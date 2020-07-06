Toyota начала выпускать запчасти для спорткара 2000GT

Прием заказов стартует в августе.

Более года назад, когда Toyota объявила о новом поколении спортивного купе Supra, автопроизводитель также сообщил, что начнет выпускать запасные части для культовой модели поколения A70 и A80. Этот шаг, очевидно, вызвал множество положительных реакций среди фанатов этих авто. Теперь же японская фирма объявила, что она также будет продавать запчасти и для старинной модели 2000GT.

Приобрести автозапчасти можно будет через официальных дилеров марки. В продаже будет почти все необходимое для реставрации: любые элементы коробки передач, запчасти для моторов.