Toyota начала выпускать запчасти для спорткара 2000GT
Японская компания Toyota намерена продолжить выпускать запчасти для 2000GT спустя 50 лет после окончания производства автомобиля. Об этом сообщило ИА Nation News.
Прием заказов стартует в августе.
Более года назад, когда Toyota объявила о новом поколении спортивного купе Supra, автопроизводитель также сообщил, что начнет выпускать запасные части для культовой модели поколения A70 и A80. Этот шаг, очевидно, вызвал множество положительных реакций среди фанатов этих авто. Теперь же японская фирма объявила, что она также будет продавать запчасти и для старинной модели 2000GT.
Приобрести автозапчасти можно будет через официальных дилеров марки. В продаже будет почти все необходимое для реставрации: любые элементы коробки передач, запчасти для моторов.