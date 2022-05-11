Toyota Motor приостановит работу 14 конвейеров из-за нехватки запчастей

Обновленный производственный план на май на своем сайте опубликовала Toyota Motor. Компания из-за нехватки запчастей приостановит работу 14 конвейеров на восьми заводах в Японии.

С 16 по 21 мая поочередно будет приостановлено производство в Мотомачи, Такаоке, Иватэ и других городах и префектурах. На этих линиях выпускаются GR Yaris, Corolla, Corolla Cross, Corolla Touring, Harrier, RAV4, Prius, Land Cruiser Prado и другие модели.

«Дефицит полупроводников, распространение COVID-19 и другие факторы мешают заглянуть на несколько месяцев вперед», — объяснили в компании.

Причиной приостановки линий стал карантин по коронавирусу в Шанхае, где выпускаются компоненты. Корректировка режима работы скажется на объеме производства — в мае он сократится с 750 тысяч до 700 тысяч автомобилей.