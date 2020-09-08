Торговлю судовым топливом на заправках хотят запретить

Согласно документу, на заправках «допускается продажа только автомобильного бензина и дизельного топлива». Сейчас в некоторых регионах дальнобойщики заправляются маловязким судовым топливом из-за его дешевизны — около 35 рублей за литр. От дизеля это топливо отличает высокое содержание серы. В результате фуры сильнее загрязняют воздух, а их двигатели могут серьезно пострадать — забьется и придет в негодность система очистки.

При этом старые машины могут ездить на суррогате с высоким содержанием серы. По словам гендиректора «Исследовательской группы „Петромаркет“» Ивана Хомутова, лишь каждое десятое транспортное средство на дизеле соответствует современному экологическому стандарту «Евро-5». А около половины дизельного транспорта соответствует стандарту «Евро-2» и ниже — они и являются потенциальными потребителями суррогатов.

По оценке эксперта, заменители дизеля занимают около 20% российского рынка. Особенно много их во Владимирской и Нижегородской областях, республиках Чувашия, Мордовия и Марий Эл.