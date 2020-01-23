Торговать «красивыми» номерами в России начнут в 2021 году

«Красивые» номера для машин в России начнут продавать в 2021 году. Для этого появятся специальные аукционы.

«Планируется, что норматив вступит в силу с 1 января 2021 года», — рассказал замначальника ГИБДД Николай Шеюхин. Его процитировало РИА «Новости».

Правила проведения таких аукционов уже проработали. Их уже проводят в других странах, и российские чиновники изучили их опыт.

В новом году в автомобильной сфере произошли некоторые нововведения. Например, у водителей появилась возможность ставить на учет свои машины прямо при покупке в автосалоне. Еще в августе 2018 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий регистрацию новых машин, минуя ГИБДД.

Ранее «360» рассказал, как не стать жертвой обмана при покупке новой машины. Ведь некоторые продавцы чистят историю своих автомобилей в базах данных. Таким образом они скрывают информацию о ДТП и ремонте машины.