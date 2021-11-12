«Топливо будущего» начали производить в России

В России официально зарегистрировано почти 11 тысяч электрокаров. За год рынок электромобилей вырос на 71%. И пока их владельцы осваивают инфраструктуру и заряжаются на зеленых заправках, технологии привычных авто тоже не стоят на месте. Традиционные двигатели наращивают свою эффективность, а это значит, что современное топливо обязано им соответствовать.

Бензин и дизель должны быть чище и иметь ряд дополнительных свойств: антикоррозия, защита, смазывающая способность и другие. Эти запросы глобальные автокорпорации объединили в так называемой «Всемирной топливной хартии». Ее требованиям по воздействию на двигатель соответствуют виды топлива, производимые в Европе, а с недавних пор и изготовленные в России. К примеру, линейка улучшенного бензина — G-Drive 95 и 100. При этом продукт важно не только произвести на высоком технологическом уровне, но и доставить в неизменном качестве до потребителя.

«Процессы транспортировки топлива настолько сложные, что даже у крупных компаний могут происходить сбои в этой цепочке. И если мы говорим о секторе менее крупных сетей АЗС, то это, как правило, высокий риск происхождения такого рода смешений, потери качества. Для того, чтобы налаживать контроль по всей цепочке, нужны механизмы автоматизации, нужны механизмы контроля без участия человека и объективные данные о состоянии нефтепродукта на каждом из звеньев цепочки», — сказал руководитель системы контроля качества и количества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков.

В тренде находится автоматизация процесса контроля — это все, что связано с автоматизацией на основных хабах. На нефтебазах человек уже не производит какие-то измерения руками, все это делает автоматика, разработана новая учетная система, которая этими данными пользуется, — это все единые механизмы мониторинга, которые были за последний год у нас отпилотированы Виктор Чуяков руководитель системы контроля качества и количества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти».

Сегодня параметры бензина и дизеля может анализировать искусственный интеллект, а ручные проверки уже заменяет автоматизированный контроль. К примеру, такие решения используются при поставке топлива на заправочные станции сети «Газпромнефть». И пока электрокары еще только появляются на дорогах страны, за привычное топливо, кажется, можно не волноваться.