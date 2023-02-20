Транспорт 20 февраля 2023, 18:55 Топ-менеджер Тарасов рассказал, в какую цену россиянам обойдется внедорожник Tank 500 Топ-менеджер Тарасов заявил, что цена внедорожника Tank 500 составит около 5-6 млн рублей

Читать 360tv в

Приобрести китайский внедорожник Tank 500 в России можно будет за пять-шесть миллионов рублей. Такой информацией поделился топ-менеджер группы компаний «КАН-Авто» Алексей Тарасов. Об этом сообщил журнал «За рулем».

Реклама

На машину будет действовать гарантия на пять лет или 150 тысяч километров. Tank 500 будет обладать бензиновым двигателем твин-турбо V6. Объем двигателя составит три литра. Мощность для России снизят с 354 до 299 лошадиных сил, написали «Известия».