Транспорт 13 января 2024, 17:59 Только один КПП оставили на границе России и Белоруссии для грузовиков из ЕАЭС Unsplash

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Фуры под управлением граждан Армении, Казахстана и Киргизии, смогут пересечь границу России и Белоруссии только в одном контрольно-пропускном пункте — он находится на участке Езерище — Лобок. Об этом сообщил белорусский таможенный комитет со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

Новое правило стало действовать 12 января.

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В таможенном комитете Белоруссии напомнили, что законодательство ЕАЭС позволяет совершать операции по продлению срока таможенного транзита товаров, изменению места их доставки, а также получению разрешения на проведение грузовых операций и перецепки.

В конце 2023 года польские фермеры устроили блокаду КПП на границе с Украиной. Ситуация с одним из таких пунктов разрешилась в декабре.