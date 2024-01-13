13 января 2024, 17:59
Только один КПП оставили на границе России и Белоруссии для грузовиков из ЕАЭС
Фуры под управлением граждан Армении, Казахстана и Киргизии, смогут пересечь границу России и Белоруссии только в одном контрольно-пропускном пункте — он находится на участке Езерище — Лобок. Об этом сообщил белорусский таможенный комитет со ссылкой на погранслужбу ФСБ.
Новое правило стало действовать 12 января.
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В таможенном комитете Белоруссии напомнили, что законодательство ЕАЭС позволяет совершать операции по продлению срока таможенного транзита товаров, изменению места их доставки, а также получению разрешения на проведение грузовых операций и перецепки.
В конце 2023 года польские фермеры устроили блокаду КПП на границе с Украиной. Ситуация с одним из таких пунктов разрешилась в декабре.
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