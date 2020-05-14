Автомобилистам рассказали, как пройти ТО в условиях пандемии

С 12 мая официальные дилеры в Москве заработали в полную силу. Таким образом у столичных автовладельцев появился еще один повод для поездки по городу — прохождение ТО.

Первостепенная задача — обеспечить безопасную работу сервисов с соблюдением всех новых требований и гарантировать безопасность клиентов и сотрудников, отметил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин в интервью газете «Известия».

В дилерских центрах АСЦ организована бесконтактная приемка автомобилей. Перед началом смены всем сотрудникам измеряют температуру и обеспечивают их запасом масок и перчаток. Маски, перчатки и антисептик получат также и клиенты Центра. Все помещения дилерских центров проходят дезинфекцию, санобработку проходят и выезжающие из сервиса машины.

Только по предварительной записи принимают сервисы ГК «Рольф». Коммуникация между мастером и клиентом производится по телефону или на социально безопасном расстоянии. Техники и приемщики носят защитные костюмы.

Поскольку в Москве и Подмосковье особый режим продлен до 31 мая, автовладельцам по-прежнему нужны цифровые пропуска для поездок, в том числе и на сервис.

Однако, в Московской области автосервисам и шиномонтажам пока можно работать только в рамках обслуживания транспортной системы и предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. До 18 мая все остальные организации могут выполнять только услуги неотложного и аварийного ремонта.

Сейчас также можно приобрести автомобиль в онлайн-режиме. Такие сделки позволили автодилерам частично и временно заменить традиционные продажи в условиях, когда центры закрыты для посещения. За новой машиной можно также отправиться в соседнюю область.

Продажи авто разрешены более чем в 20 регионах. По данным РОАД, с 12 мая начали работать шоурумы в Свердловской, Оренбургской, Рязанской и Тверской областях, Татарстане и Башкирии. Клиентам нужно приходить в перчатках и масках, обращают внимание региональные дилеры.

Накануне стало известно, что Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает индивидуализацию тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и возможность временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.