Тестирование речных судов с электродвигателями пройдет в феврале в Москве

Речные суда с электрическими двигателями начнут тестировать в феврале в Москве. Соответствующий контракт уже заключили с производителями. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в интервью РИА «Новости».

В Москве планируется возродить регулярные речные перевозки пассажиров. Пока запустят два маршрута: от Киевского вокзала до парка «Фили» и от Автозаводского моста до Печатников.

«У нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен. Подрядчик будет обязан построить не только суда, но и причалы для того, чтобы эта инфраструктура заработала, при этом будет обязан обеспечивать работу маршрутов. Обязательство у него — 15 лет», — сказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что в мире таких контрактов крайне мало. А производители речного транспорта считают это возрождением отрасли речного судостроения в России.

Суда начнут тестировать уже в феврале. Будет проверяться нагрузка электрического водного транспорта в разных условиях, в первую очередь зимы и лета. Также будут смотреть, насколько удобно все работает, как подключается зарядка, как держит батарея и многое другое.

Ликсутов отметил, что планируется запуск судов только с электрическими двигателями, а не с дизельными.

«Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично. Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта.

По словам Ликсутова, первый этап запуска речных маршрутов пройдет в этом году, второй — в 2023-м. Также планируется обновить причалы, на которых будет удобная система оплаты — и Face Pay, и по карте «Тройка».

О запуске первого электрического речного трамвая стало известно в сентябре 2021 года. Также отмечалось, что новый экологический трамвай рассчитан на 16 посадочных мест. В салоне будут установлены информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов и столики для ноутбука.