Транспорт 20 января 2023, 02:38 Тестирование поминутной оплаты парковки проведут в Петербурге

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В Санкт-Петербурге проведут тестирование поминутной оплаты парковки после второго часа. Такой информацией поделился заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам Ваньчкова, программа начнет действовать в марте 2023 года. В ходе тестов планируют понять, насколько подобный подход оплаты парковок будет эффективным. Сейчас специалисты занимаются подготовкой оборудования, а также техническими доработками.