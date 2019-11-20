Тест-драйв и обзор китайского внедорожника FAW X40

Китайский внедорожник против русской грязи. Кто победит? Автоэксперт Андрей Ломанов провел тест-драйв кроссовера FAW BESTURN X40.

В России любят и покупают кроссоверы, или как и называют в народе — паркетники. По данным независимых аналитических агентств, в конце лета своих хозяев нашли более 140 тысяч таких авто. Один из таких кроссоверов протестировал Андрей Ломанов.

Наш герой прибыл из поднебесной, но сделан в европейском стиле, уже первый взгляд выдает в нем европейца с тонкими линиями востока.

«У FAW Х40 в базовую комплектацию входят все системы безопасности: электронные системы безопасности, СП, АБС, плюс ко всему четыре подушки безопасности. Также в базовую комплектацию входят боковые подушки водителя и пассажира», — рассказал Влад Соколов, менеджер отдела продаж официального дилера «Мас Моторс».

После безопасности надо посмотреть железного коня изнутри, проехаться и оценить достоинства и недостатки. Эксперт после осмотра остался приятно удивлен.

«Между прочим камера и даже с проекцией. Разрешение, может быть, не очень хорошее, но в принципе вполне нормально для того, чтобы видеть то, что сзади. У коробки есть режим „спорт“, и он же „монуал“. Есть даже люк. И все это за один миллион рублей», — с удивлением отметил Андрей Ломанов.

Источник фото: телеканал «360»

Для первой поездки плюсов в салоне нашлось достаточно, но тема безопасности беспокоит гораздо больше, чем, электрические стеклоподъемники или подогрев сидений.

В автомобиле есть система ЕСПИ. У FAW Х40 один из значительных плюсов, что даже в базовой комплектации есть современные системы безопасности. ЕСПИ, АБС входят уже в базовую комплектацию», — уточнил автоэксперт.

Автомобиль с легкостью справился с испытанием бордюрами, которых у нас на дорогах немало.

После первой поездки наш эксперт Андрей Ломанов уже составил свое мнение о машине.

«Мне особенно в этом автомобиле нравится печка. Сегодня очень сырой день, и печка работает просто волшебно и, что здорово, есть возможность выбирать отдельные позиции: тут есть возможность поставить только в ноги, к сожалению, не все современные автомобили позволяют выбирать конкретный режим без комбинаций. Еще в автомобиле потрясающий дисплей, он большой и с хорошим разрешением, во-первых, видно все, во-вторых, я подключил уже свой телефон. Мне также нравится щиток приборов, простой, но и информативный. Есть классический тахометр, спидометр, а дальше небольшой дисплей, в котором указанно все подряд. Между прочим, расход у нас сейчас всего 7.4 литра на 100 километров, учитывая, что мы торчим в московских пробках, не так это и много», — рассказал Ломанов.

Источник фото: телеканал «360»

Общее впечатление сложилось положительное. Настало время провести главный эксперимент — опробовать автомобиль вне дорог.

Для испытания мы выбрали классическое подмосковное бездорожье. Понятно, что этот автомобиль не для гор, а вот с доставкой рассады до дачи справиться должен на все 100.

«Спокойно на пикник можно поехать, понятное дело, что на рыбалку или на охоту будет тяжело на этой машине, тяжело на ней передвигаться. Хотя есть люди, которые использовали ее в таких целях. Нужно понимать, что это класс кроссовера, кроссовер сам по себе не может быть суперпроходимым», — объяснил эксперт.

По словам автоэксперта, автомобиль по бездорожью едет уверенно, иногда его заносит и тянет, но за такие деньги - вариант совсем не плохой.

Вердикт от испытателя: цена соответствует функционалу, и внешне он симпатичный.

FAW, безусловно, завоюет сердца отечественных автолюбителей и это будет справедливо. Безусловно, есть автомобили более проходимые, но помните, тут неплохое соотношение цены и качества, которое, к сожалению, очень часто отсутствует у европейский коллег.