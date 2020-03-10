Tesla выпустила миллионный электромобиль
Американская автомобильная компания Tesla выпустила юбилейный электромобиль. Он стал миллионным по счету. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Twitter главы компании Илона Маска.
Это компактный кроссовер Model Y с красным кузовом и черной крышей.
Кроссовер Tesla Model Y имеет платформу модели Model 3, а часть технических и стилистических характеристик взята у электрокара Model X. На одном заряде аккумулятора можно проехать около 480 километров.