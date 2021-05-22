Tesla предрекли слабые продажи в России

Спрос на электромобили Tesla в России с запуском официальных продаж будет не таким высоким, как в США или Европе. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Основатель Tesla Илон Маск накануне анонсировал появление официального представительства компании в России. Маск не исключил, что в стране появится и завод по производству этих электромобилей.

Удалов считает, что в России не будет такого массового спроса на Tesla, как на Западе. Дело в том, что далеко не все смогут позволить себе этот электромобиль, учитывая курс валют по отношению к рублю.

Отсутствие субсидий на покупку электромобиля — главный фактор, который сдерживает развитие этого рынка в России, считает аналитик. Например, в Германии продажи электрокаров подросли почти вдвое после того, как людям начали доплачивать бонус.

«Если смотреть примерно, как [в России] продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — сказал Удалов.

В России, согласно оценке «Автостата», сейчас около 11 тысяч электромобилей.