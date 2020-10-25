Tesla отзовет в Китае около 50 тысяч автомобилей Model S и X

Государственное управление по регулированию рынка Китая объявило, что Tesla отзовет 48442 электромобилей Model S и Model X из-за потенциально неисправных и небезопасных передней и задней подвески. Транспортные средства были произведены Tesla в США и экспортированы в Китай.

Об этом сообщил сайт новостей автомобильной промышленности Китая Gasgoo. Управление по безопасности транспортных средств США (NHTSA) пока не знает, может ли потребоваться аналогичный отзыв в США.

«Мы осведомлены об отзыве Tesla из-за проблем с подвеской в Китае. На данный момент агентство не получало существенных жалоб по этим вопросам в США. Агентство находится в контакте с Tesla и внимательно следит за ситуацией и без колебаний примет меры для защиты населения от необоснованных рисков для безопасности», — сообщили в управлении на запрос SNBC.

Речь идет о 29193 машинах Model S и Model X, произведенных в период с 17 сентября 2013 года по 16 августа 2017 года. А также 19 249 импортированных в Китай Model S, произведенных в период с 17 сентября 2013 года 15 октября 2018 года. Автомобили были произведены на автосборочном заводе Tesla’s Fremont (Калифорния).

В конце сентября стало известно, что концерны Chrysler и Dodge отзовут в России 1099 автомобилей из-за возможных проблем с креплением эмблемы на водительской подушке безопасности.