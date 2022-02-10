Tesla отзовет около 500 тысяч авто

Компания Tesla отзовет 578,6 тысячи машин марок Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2017–2022 годов выпуска. Причиной этого послужили проблемы с звуковой системой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автомобили обладали функцией Boombox. С ее помощью через внешние динамики можно транслировать любые звуки вместо обычного гудка.

Многие покупатели с восторгом отнеслись к данной разработке, однако сотрудники дорожной полиции предположили, что из-за Boombox могут возникнуть аварийные ситуации, передала «Русская планета».