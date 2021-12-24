Tesla отключит видеоигры в салоне во время движения

Компания Tesla приняла решение отключить видеоигры в автомобилях на время движения. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Washington Post.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала проверку после того, как один из владельцев пожаловался. В администрации решили, что игры отвлекают водителей во время движения и провоцируют аварии.

«В обновлении программного обеспечения функция „Passenger Play“ (позволяющая водителям играть в видеоигры) будет не доступна, пока автомобиль находится в движении», — рассказала представитель ведомства Люсия Санчез.