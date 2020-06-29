Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге надежных авто

Список составлен на основе опроса порядка 90 тысяч американских автомобилистов. Они должны были указать основные проблемы, которые они заметили на своих машинах в первые три месяца с начала использования. Так в J. D. Power вывели показатель среднего количества поломок на сотню машин каждой марки.

Первое место в рейтинге разделили Dodge и Kia (136 дефектов на сотню авто). Dodge занял лидирующую позицию впервые, а Kia подтверждает надежность шестой год подряд.

На втором месте оказались Chevrolet и Ram (141 дефект), за которым последовали Genesis (142), Mitsubishi (148) и Buick (150). Удивительно, что на последних местах оказались марки премиум-класса — Jaguar (190), Mercedes (202), Volvo (210), Audi (225) и Land Rover (228).

При этом список завершила американская Tesla с рекордным количеством проблем — 250. Отмечается, что ее проблемы в основном касаются внешнего вида. Это окраска, скрипы, плохо подогнанные элементы.