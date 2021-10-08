Терминалы оплаты проезда сломались во всех автобусах в Воронеже

Во всех городских автобусах Воронежа утром вышли из строя терминалы оплаты проезда. О массовом сбое и его причинах рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

Неполадка произошла из-за поломки основной станции оператора сотовой связи, к которому были привязаны все считывающие устройства. Такое произошло впервые — еще ни разу в воронежских автобусах не были неисправны сразу все терминалы.

Поломка девайсов могла сильно сказаться на трафике. В будни на улицы города выезжают около 1200 автобусов.

Впервые оплатить проезд картой в Воронеже стало возможно только в 2018 году. При этом безналичная оплата обходится пассажиру дешевле на два рубля. Цена проезда по карте — 21 рубль, а при оплате наличными — 23 рубля.

Сейчас работу терминалов на нескольких маршрутах получилось частично восстановить, но она все еще нестабильна. В пресс-службе разъяснили, что сами устройства абсолютно исправны — вопросы есть исключительно к сотовым операторам, но и эту проблему уже решают.