Названы сроки возобновления работы терминала С в Шереметьеве

Терминал С московского аэропорта Шереметьево начнет свою работу в июле 2021 года. Туда переведут обслуживание международных воздушных линий. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на директора по связям с общественностью воздушной гавани Анну Захаренкову.

Она пояснила, что терминал С позволит создать лучшие условия для пассажиров для сохранения социальной дистанции и сдачи ПЦР-тестов. Также это связано с возобновлением авиасообщения с целым рядом иностранных государств.

«Возобновление работы терминала С позволит эффективно распределить производственные ресурсы и обслуживать увеличивающийся объем рейсов с точки зрения качества сервиса, безопасности здоровья и пунктуальности вылетов-прилетов», — пояснила Анна Захаренкина.

Она подчеркнула, что в терминал С переведут все международные рейсы «Аэрофлота», которые сейчас обслуживаются в терминале D.

Открытый в январе 2020 года терминал C проработал всего пару месяцев перед тем, как его законсервировали. Причиной стало закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции и максимальное падение пассажиропотока.

В мае 2021 года руководство аэропорта заявило, что открытие терминала С запланировано на весну следующего года. После того, как завершится реконструкция терминала F.