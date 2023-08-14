Транспорт 14 августа 2023, 15:01 Тендерный спрос на автомобили «Москвич» вырос в 27 раз «Тендерплан»: спрос на тендерные закупки автомобилей «Москвич» вырос в 27 раз в 2023 году РИА «Новости»

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Спрос на автомобили «Москвич» в тендерных закупках вырос в 27 раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил генеральный директор системы управления тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

По его словам, в 2022 году на автомобили этой марки прошел всего один коммерческий тендер на сумму 1,9 миллиона рублей.

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«В I полугодии 2023 года уже было размещено пять коммерческих тендеров и 20 госзакупок с запросом поставки автомобиля „Москвич“ на общую сумму около 51,9 млн рублей», — рассказал Кузнецов.

Он выразил уверенность, что эта ситуация демонстрирует очевидный рост спроса на автомобили данной марки.

Ранее парк ЦОДД в столице пополнили 50 электромобилей «Москвич-3е».