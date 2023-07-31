31 июля 2023, 16:52
Тематический «Поезд возможностей» запустили в московском метро
Заммэра Москвы Ликсутов: «Поезд возможностей», посвященный нацпроектам, запустили в метро
В столичном метрополитене запустили тематический «Поезд возможностей». Его посвятили нацпроектам в различных сферах жизни страны, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Состав посвятили национальным проектам России в сферах здравоохранения, образования, цифровой экономики, экологии и другим», — сказал он.
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Поезд будет курсировать полгода на Арбатско-Покровской линии. Каждый вагон имеет свой цвет, исходя из того, чему он посвящен. Внутри наклеили баннеры с историей каждой из 14 ключевых направлений развития страны, а также разместили фотографии выдающихся личностей.
Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что на выставку «Станция Манеж» привезли новейший вагон метро.
Метро
Москва 2023
Максим Ликсутов
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