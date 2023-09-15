Транспорт 15 сентября 2023, 14:05 Тематический поезд с комиксами запустили в московского метро Ликсутов: комиксы о безопасности разместили на поезде в московском метро Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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В московском метро запустили состав, который поможет пассажирам узнать о безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Внутри вагонов поезда разместили комиксы, которые познакомят пассажиров с правилами поведения в экстренных ситуациях. Также в них появились QR-коды, которые при сканировании направят на страницу с полезными видеороликами.

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Каждый из восьми вагонов будет иметь свою тематику, касающуюся сезонных и бытовых рисков, с которыми каждый может столкнуться в повседневной жизни.

Вместе с МЧС России и волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям мы запустили очень важный и нужный поезд. Прямо в пути пассажиры могут изучать советы спасателей о том, как предостеречь себя и близких от опасностей. Максим Ликсутов Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Цель создания такого поезда — привлечение внимания к культуре безопасности и напоминание о базовых правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Информация, представленная в вагонах, поможет людям предотвращать возможные угрозы и при опасности выбирать правильный алгоритм действий, подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее в московском метро установили навигацию к автоматам оплаты проезда.