Тематический поезд, посвященный медикам, запустили в метро Москвы

Тематический поезд, посвященный медицинским работникам, запустили в столичном метрополитене. Он будет ходить по Арбатско-Покровской линии, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канале Дептранса.

«Мы запустили поезд в благодарность медикам за их героический труд. Со своей стороны принимаем все меры, чтобы не допустить распространение вируса в транспорте», — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

В поездах написаны слова благодарности врачам на разных языках мира. За дизайн состава проголосовали пользователи портала «Активный гражданин». Внутри вагонов собраны истории 22 медиков, совершивших большие дела.