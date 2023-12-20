Транспорт 20 декабря 2023, 15:50 Тематический поезд о градостроительных проектах города запустили в Москве Бочкарев: в Москве запустили тематический поезд о градостроительных проектах Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На Сокольнической линии столичного метро запустили тематический поезд, который рассказывает о проектах градостроения Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тематический поезд — выставка, которая наглядно показывает горожанам, какой вклад вносят инженеры и строители в развитии инфраструктуры мегаполиса.

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«Символично, что информацию о достижениях современных метростроителей теперь могут узнать пассажиры именно Сокольнической линии — самой первой, которую построили в московском метрополитене», — сказал Бочкарев.

Он также уточнил, ГК «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик строительства московского метрополитена — принимали участие в создании состава со строительной тематикой.

Гендиректор холдинга Юрий Кравцов рассказал, что за 65 лет при участии компаний спроектировали и построили множество транспортных объектов, которые носят уникальный и знаковый для города характер.

Кравцов добавил, что экспозиция познакомит горожан в том числе и с разными направлениями работы ГК «Мосинжпроект» — строительством линий и станций метро, электродепо, дорожных объектов.

Ранее экспозицию, посвященную Дальнему Востоку, открыли в московском метро.