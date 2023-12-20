20 декабря 2023, 15:50
Тематический поезд о градостроительных проектах города запустили в Москве
Бочкарев: в Москве запустили тематический поезд о градостроительных проектах
На Сокольнической линии столичного метро запустили тематический поезд, который рассказывает о проектах градостроения Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, тематический поезд — выставка, которая наглядно показывает горожанам, какой вклад вносят инженеры и строители в развитии инфраструктуры мегаполиса.
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«Символично, что информацию о достижениях современных метростроителей теперь могут узнать пассажиры именно Сокольнической линии — самой первой, которую построили в московском метрополитене», — сказал Бочкарев.
Он также уточнил, ГК «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик строительства московского метрополитена — принимали участие в создании состава со строительной тематикой.
Гендиректор холдинга Юрий Кравцов рассказал, что за 65 лет при участии компаний спроектировали и построили множество транспортных объектов, которые носят уникальный и знаковый для города характер.
Кравцов добавил, что экспозиция познакомит горожан в том числе и с разными направлениями работы ГК «Мосинжпроект» — строительством линий и станций метро, электродепо, дорожных объектов.
Ранее экспозицию, посвященную Дальнему Востоку, открыли в московском метро.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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