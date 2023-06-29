Транспорт 29 июня 2023, 14:01 Тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия» запустили в московском метро Поезд «Крым. Новороссия. Россия» запустили на Арбатско-Покровской линии московского метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия» начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро в честь 240-летия с даты подписания Екатериной II манифеста о присоединении Крымского полуострова к Российской империи. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии Москвы.

Поезд будет ходить в течение полугода. Благодаря ему москвичи и гости столицы познакомятся с историей полуострова и его связью с Россией.

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Во время поездки пассажиры смогут узнать о золотом веке Екатерины II, о первых русских городах, основанных в Крыму, а также о судьбах военачальников, поэтов и художников, связанных с полуостровом. Тематический поезд будет интересен как ценителям истории, так и просто любителям путешествий.

Ранее москвичам рассказали, что традиционный парад ретротранспорта пройдет в столице 8 июля.