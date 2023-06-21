Транспорт 21 июня 2023, 18:26 Тематические «Тройки» в честь запуска речного маршрута появились в продаже в Москве Дептранс Москвы выпустил тематические «Тройки» в честь старта первого речного маршрута Дептранс Москвы

Читать 360tv в

Тематические «Тройки» в честь запуска первого регулярного речного маршрута по Москве-реке появились в продаже, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Купить карты москвичи и гости столицы смогут в кассах на Кольцевой линии метро.

Реклама

В ведомстве напомнили, что до 23 июня включительно поездка на новом электросудне по Москве-реке будет бесплатной.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин проверили готовность речного трамвая к первому выходу в рейс.