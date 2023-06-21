21 июня 2023, 18:26
Тематические «Тройки» в честь запуска речного маршрута появились в продаже в Москве
Дептранс Москвы выпустил тематические «Тройки» в честь старта первого речного маршрута
Тематические «Тройки» в честь запуска первого регулярного речного маршрута по Москве-реке появились в продаже, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Купить карты москвичи и гости столицы смогут в кассах на Кольцевой линии метро.
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В ведомстве напомнили, что до 23 июня включительно поездка на новом электросудне по Москве-реке будет бесплатной.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин проверили готовность речного трамвая к первому выходу в рейс.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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