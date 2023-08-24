Транспорт 24 августа 2023, 13:37 Тематические «Тройки» к 100-летию регби выпустили в Москве Тематические карты «Тройка» в двух дизайнах выпустили к 100-летию регби в Москве Дептранс Москвы

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Для пассажиров общественного транспорта выпустили тематические карты «Тройки» в двух дизайнах. Их разработали к 100-летию регби. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы поздравляем коллег из Федерации регби России и всех любителей этого вида спорта и в честь этого события выпускаем новые тематические карты „Тройка“», — сказал он

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В этом году исполняется ровно 100 лет с момента первого матча по регби в СССР. Карты с изображением спортсменов изготовили в стиле советских плакатов.

Приобрести «Тройки» можно на сайте сувенирного магазина, на стойках в метрополитене и в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Их количество ограничено.

Ранее пассажиров метро угостили яблоками в честь Яблочного Спаса. Свежие фрукты в индивидуальной упаковке вручали на станциях «Комсомольская» и «Черкизовская», «Славянский бульвар», «Арбатская», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Выставочная».