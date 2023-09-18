Транспорт 18 сентября 2023, 10:20 Тематические карты «Тройка» к юбилею концертного зала «Зарядье» выпустили в Москве Дептранс Москвы выпустил карты «Тройка» к юбилею концертного зала «Зарядье» Дептранс Москвы

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Пассажиры общественного столичного транспорта ежедневно пользуются картами «Тройка». К каждому из знаменательных событий в городе дептранс выпускает тематические проездные. Так, к юбилею концертного зала «Зарядье» в продаже появились праздничные «Тройки». Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«В этом году московский концертный зал „Зарядье“ отмечает юбилей. Поздравляем и в честь этого события выпускаем тематические карты „Тройка“. Купить их можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях кольцевой линии метро», — рассказал он.

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Тематической «Тройкой» можно пользоваться как обычным проездным билетом. Так, кроме общественного транспорта, ей можно оплачивать билеты в музеи, Московский зоопарк, подземную парковку и посещение мероприятий в парке «Зарядье», поездку по канатной дороге и прогулку по реке.

Ранее мосгортранс выпустил тематические «Тройки» к своему юбилею.