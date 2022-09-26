Тематические билеты к юбилею ТиНАО начали продавать в московском метро | 360°

Транспорт 26 сентября 2022, 14:10 Поделиться Telegram

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Viber Тематические билеты к юбилею ТиНАО начали продавать в московском метро

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Объединению Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) исполняется 10 лет. К этой дате в московском метрополитене начали продавать тематические билеты, написал «Мэшсити».

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Билеты с надписью «10 лет Новой Москве» можно приобрести в кассах и автоматах метро. Всего было выпущено 200 тысяч тематических билетов — на одну и две поездки.

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