Транспорт 13 июня 2023, 13:02 Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве в честь старта «Спортивных выходных» В Москве выпустили билет «Единый», посвященный старту летнего сезона «Спортивных выходных» Дептранс Москвы

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Тематический билет «Единый», посвященный старту летнего сезона «Спортивных выходных», выпустили в столице, сообщил в своем Telegram-канале дептранс Москвы.

Тематические билеты можно приобрести в кассах и автоматах на всех линиях метро.

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По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, Московский транспорт предоставил две площадки в поддержку проекта «Спортивные выходные». Бесплатные тренировки пройдут на Северном и Южном речных вокзалах.

Проект «Спортивные выходные» стартовал в Москве 3 июня. Он пройдет на 26 площадках города.

Ранее на станциях БКЛ в Москве прозвучала музыка Сергея Рахманинова.