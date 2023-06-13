13 июня 2023, 13:02
Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве в честь старта «Спортивных выходных»
В Москве выпустили билет «Единый», посвященный старту летнего сезона «Спортивных выходных»
Тематический билет «Единый», посвященный старту летнего сезона «Спортивных выходных», выпустили в столице, сообщил в своем Telegram-канале дептранс Москвы.
Тематические билеты можно приобрести в кассах и автоматах на всех линиях метро.
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По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, Московский транспорт предоставил две площадки в поддержку проекта «Спортивные выходные». Бесплатные тренировки пройдут на Северном и Южном речных вокзалах.
Проект «Спортивные выходные» стартовал в Москве 3 июня. Он пройдет на 26 площадках города.
Ранее на станциях БКЛ в Москве прозвучала музыка Сергея Рахманинова.
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