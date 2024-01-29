Транспорт 29 января 2024, 18:59 Телеканал «Звезда»: авиакомпании самостоятельно смогут изменить расположение кресел в Ту-214

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Салон пассажирского варианта самолета Ту-214, который производят на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, авиакомпании смогут менять по своему усмотрению, добавляя или убирая кресла. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

Салон рассчитан на 196 пассажиров и имеет пять туалетных комнат. Однако в самолете необязательно могут быть места бизнес-класса. Авиакомпания может самостоятельно решить, как будут располагаться кресла. Как отметили эксперты, Ту-214 мало что отличает от других пассажирских самолетов.

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