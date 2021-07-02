Техосмотр перестал быть обязательным для получения ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость проведения техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Документ появился на официальном портале провой информации.

Закон вступит в силу 22 августа.

В данный момент автомобилист получает обязательное страхование автогражданской ответственности, только если был проведен государственный технический осмотр автомобиля.

Начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин ранее заявил, что водителей не будут штрафовать из-за отсутствия документов о техническом осмотре в случае ДТП. Об этом написал ТАСС.

«Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — прокомментировал РИА «Новости» новый закон председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее начальник главка МВД по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников говорил, что техосмотр должен остаться обязательным для большегрузов и такси.