Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 22 августа для покупки полиса ОСАГО техосмотр будет не нужен. Он добавил, что в любом случае это важная процедура, написал он в своем Telegram-канале.

При оформлении страховки в компаниях больше не будет требоваться диагностическая карта. Эта мера направлена на упрощение процесса.

Володин уточнил, что если водитель попадет в аварию по техническим причинам, то страховка не покроет это происшествие.

«А главное — своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности. Это помогает сберечь многие жизни», — подчеркнул он.

При этом в начале августа Министерство транспорта России предлагало ужесточить некоторые правила прохождения технического осмотра. Изменения касались порядка фотографирования машин. В проекте закона запрещалось использовать эффекты, которые могли изменить естественный фон, изображения автомобиля и техника. Также нельзя менять дату и информацию о модели фотоаппарата и его характеристиках.