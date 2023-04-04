Транспорт 04 апреля 2023, 19:05 Технологию «борт-вагон» впервые опробовали в «Терминале Астафьева»

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Работники «Терминала Астафьев» впервые смогли успешно применить технологию «борт-вагон», которая позволяет ускорять доставку груза клиентам. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на заместителя генерального директора компании Алексея Ядрищенского.

Он отметил, что с судна отправили семь контейнерных составов. Специалисты особое внимание уделяли спискам грузоотправителя и соответствию партий. В итоге удалось произвести ускоренную доставку 930 TEU, которые выгрузили с судна Xin Xin Hai.

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«Благодаря оперативному взаимодействию с таможней, выгрузка части контейнеров шла сразу в полувагоны железнодорожного состава для скорейшей отправки контейнерного поезда. Груз с контейнерной площадки был погружен в четыре контейнерных поезда подряд», — сказал Алексей Ядрищенский.

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