Техническое железнодорожное движение между Херсоном и Крымом восстановили

Железная дорога из Крыма в Херсон служит в данный момент для поставок стройматериалов и гуманитарной помощи жителям Херсона. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

«Сегодня мы говорим о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном», — сказал Степанов. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что восемь лет назад, когда Украина объявила экономическую блокаду, данный участок железнодорожной ветки был полностью разобран. По его ловам, железную дорогу сейчас используются только для доставки строительных материалов и гуманитарной помощи, которые нужны жителям Херсона.

Замполпреда отметил, что сейчас эта железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона.

Степанов добавил, что в планах —восстановить движение и по другим направлениям. В частности, в Запорожскую область Украины.