Техническое движение на севастопольском участке трассы «Таврида» запустят 1 мая

Техническое движение по двум полосам проходящего по территории Севастополя участка трассы «Таврида» планируют запустить 1 мая. Об этом сообщило издание «Крыминформ».

Как рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено, к 1 мая завершат строительство моста через реку Черная, путепроводов через улицу Нефтяная и железнодорожных путей.

Сейчас готовность севастопольского участка трассы «Таврида» составляет порядка 65%, написал RT.