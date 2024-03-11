Транспорт 11 марта 2024, 17:47 Технический сбой произошел на сайте РЖД РЖД предупредила о техническом сбое на сайте компании РИА «Новости»

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Сайт компании «Российские железные дороги» оказался временно недоступен из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

При попытке зайти на ресурс пользователь видит информацию об ошибке. На сайте сообщают, что сервер не может обработать запрос, и просят попробовать еще раз позднее.

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«Ведутся работы по устранению возникших проблем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указала пресс-служба.

В компании отметили, что в приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах на вокзалах и станциях сбоев нет — они продолжают штатную работу.

В конце января случился массовый технический сбой в доменной зоне .ru. Россияне не могли пользоваться разными сервисами, в том числе интернет-магазинами и приложениями банков.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заверил, что проблемы носили исключительно технический характер. Признаков внешнего вмешательства при расследовании причин сбоя не обнаружили.