Технический пуск трех станций БКЛ провели в метро Москвы

Проверку работы автоматических систем и управления движением поездов провели на станциях «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Как сообщил «Интерфакс», старт техническому пуску дал мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что после технического пуска в течение ближайших месяцев станции будут готовы принимать пассажиров.

«Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций, которые дают пересадки на Сокольническую линию, МЦД (Московские центральные диаметры) и Солнцевскую ветку метро», — заявил Собянин.

Открытие трех станций планируется до конца этого года в составе участка БКЛ, который идет от «Мневников» до «Каховской». Длина этой части новой линии составляет около 20 километров и включает 10 станций. В истории московского метро такой крупный участок линии откроют впервые.

Общая протяженность Большой кольцевой линии метро составляет 70 километров. На ней появится 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой. Замкнуть БКЛ планируют к 2023 году.