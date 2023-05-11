Транспорт 11 мая 2023, 17:57 Техдиректор Fit Service Рузанов рассказал о негативных последствиях отказа от обслуживания авто Техдир Fit Service Рузанов заявил, что кондиционер может забиться в необслуженном авто

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В необслуженном автомобиле летом кондиционер может не справиться с дорожной пылью. Такой информацией поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, из-за высокой влажности пыль может в большом количестве забиваться в систему кондиционирования. Важно заранее провести диагностику систем, очистить испаритель и заменить салонный фильтр.

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«Если этого не делать, пыль, попадая во влажную среду, начинает коксоваться и тогда от неприятного запаха поможет избавиться только разбор и механическая чистка кондиционера», — пояснил Рузанов.