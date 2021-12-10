Тарифы платной парковки в Москве предложили увеличить

Цель платных парковок в мегаполисах — это разгрузка улиц от машин. В Москве цена за одно место составляет 380 рублей в час, но все свободное пространство в центре заполнено. Выходом из сложившейся ситуации может стать повышение стоимости парковки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

Он пояснил, что накануне вместе с коллегами вел съемку на центральных улицах российской столицы. Свободного парковочного места они так и не нашли. Это означает, что для многих действующий тариф вполне по силам, а значит о разгрузке центра говорить не приходится.

«Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах и стоимость часа становится все менее чувствительной. Если возле ТЦ еще и станция метро/крупный ТПУ — становится совсем скверно в плане парковки», — написал Шумский.

Он предложил пересмотреть стоимость тарифа, а на самых загруженных улицах сократить количество парковочных мест.

Эксперт отметил, что в других мегаполисах мира используют еще более жесткие меры. В Лондоне и Стокгольме сделали платный въезд в центр. В Токио от водителей, которые хотят оставить машину требуют купить парковочное место.

Власти Москвы на такие радикальные шаги не идут и используют для сдерживания наплыва частного транспорта платные парковки.