Тарифы на проезд в плацкарте и общем вагоне повысили в России

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах РЖД выросли с 1 января на 3,5%. Индексация произошла по решению Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщило РИА «Новости», тарифы увеличились только в так называемом «регулируемом сегменте». В вагонах «купе», «СВ» и «люкс», где применяется система динамического ценообразования, стоимость билетов формируется в зависимости от совокупности факторов. Например, на цены влияют сезон, день недели и количество проданных мест.

Представитель ФПК ранее говорил агентству, что тарифы в 95% поездов системы динамического ценообразования существенно не изменятся.

На те же 3,5% проиндексировали тарифы на грузовые перевозки. Согласно решению ФАС, грузотариф повышается ежегодно с 2019 по 2025 год на размер потребительской инфляции минус 0,1 процентного пункта.

Тарифы на железнодорожные перевозки повышаются традиционно 1 января. В 2019 году они выросли на 3,9%, причем год назад проиндексировали также билеты в СВ, купе и люксе, но лишь в поездах, не попадающих под систему динамического ценообразования.