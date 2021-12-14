В Москве повысят тарифы на парковку более чем на 50 улицах. Меру городские власти назвали необходимой: из-за текущей стоимости свободные парковочные места в определенных местах столицы сохранить сложно.

Стоимость парковки изменится с 24 декабря, сообщил РБК со ссылкой на столичный департамент транспорта.

На 53 улицах в центре тариф составит 450 рублей в час днем. Парковка с 21:00 до 08:00 обойдется до 200 рублей в час. Его введут для самых загруженных территорий — Большой Никитской, Неглинной улиц, Театральной площади и так далее.

Сейчас в Москве самая высокая стоимость за парковочное место — 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей — в ночное. Тариф действителен для 492 улиц столицы.

В Дептрансе отметили, что мера необходима, поскольку из-за текущей стоимости свободные парковочные места сохранять на постоянной основе невозможно. Всему виной большое количество ресторанов и магазинов на указанных улицах. Новый тариф, решили в ведомстве, поможет освободить 10-15% мест.

На 29 улицах парковка, наоборот, станет дешевле. Так власти надеются перенаправить автомобильные потоки и сбалансировать загруженность парковок.