Тарифы на эвакуацию машин в Москве вырастут

Льготная эвакуация транспортных средств категорий A и B с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил составит 3,4 тысячи рублей.

Для автомобилей категории B с двигателями от 80 до 250 лошадиных сил — 7,6 тысячи рублей. В эту категорию не попадают грузовые автомобили.

Стоимость эвакуации грузовиков и негабаритных автомобилей составит для их владельцев 50,6 тысячи рублей.

Льготный тариф за сутки хранения на штрафстоянке для транспортного средства категории А составит 540 рублей.

Для автомобилей категорий В и D с максимально разрешенной массой не более 3,5 тонны — 1050 рублей.

Для машин категории D с максимальной массой более 3,5 тонн, транспортных средств категорий C и E, а также негабаритных автомобилей штраф составит 2,3 тысячи рублей.

При этом, если водитель заплатит за эвакуацию и хранение своей машины перед тем, как забрать свое транспортное средство, то ему еще и предоставят скидку 25%.

Льготные тарифы действуют для автолюбителей, которые оплачивают штрафы в установленный срок, который составляет 60 дней с момента получения машины со стоянки.

В случае, если автолюбитель выбивается из установленных сроков, то ему придется платить по экономически обоснованному тарифу, который составляет 8 813 рублей за эвакуацию.