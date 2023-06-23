Транспорт 23 июня 2023, 12:20 Тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца сезона Заммэра Москвы Ликсутов сообщил, что тарифы на аренду велосипедов снизили до конца сезона Сайт мэра и правительства Москвы

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Тарифы на аренду велосипедов снизили до конца сезона в преддверии Дня молодежи, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В преддверии Дня молодежи мы снизили тарифы, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или желание попробовать впервые взять велосипед. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

В зависимости от тарифа скидка составит до 25%. Цена аренды электровелосипедов 2.0 также стала доступнее.

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Кроме того, жители столицы смогут бесплатно взять станционные велосипеды, привязав карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». А подписка «МультиТранспорт Вело» даст право на безлимитные поездки на городском транспорте и велосипеде.

В мэрии столицы уточнили, что с 20 июня стали доступны три тысячи ярко-оранжевых электровелосипедов нового формата. На них установили российское программное обеспечение.

Ранее москвичам рассказали, что обладатели безлимитных проездных смогут бесплатно брать напрокат велосипеды в приложении «Велобайк».