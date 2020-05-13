Госдума рассмотрит закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает индивидуализацию тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и возможность временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.

Во втором чтении поправки были одобрены, сообщила газета «Коммерсант».

Суть закона заключается в индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО. Добросовестные автовладельцы, которые соблюдают правила дорожного движения и не попадают в ДТП, могут рассчитывать на более низкий тариф. Это будет работать и в обратную сторону.

Минимальные и максимальные тарифы будут назначаться Центробанком. На это будут влиять технические характеристики и конструктивные особенности транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), а также назначения и цели использования (предпринимательские или семейные нужды, такси и так далее). В рамках этих границ и будут действовать страховые компании.

Ранее сообщалось, что «Росгосстрах» предложил Российскому союзу страховщиков (РСА) запретить клиентам с ОСАГО менять страховую компанию во время пандемии.