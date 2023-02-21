Транспорт 21 февраля 2023, 21:33 Тариф за проезд по платным дорогам подняли до 5 рублей за километр Кабмин повысил тарифы за проезд по платным трассам с 3 до 5 рублей, по новым — до 8 рублей РИА «Новости»

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Правительство повысило тарифы за проезд по платным федеральным трассам в России для легковых и грузовых автомобилей. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Водители легковушек вместо трех рублей теперь будут платить пять рублей за километр. А при проезде по новым трассам— восемь рублей за километр.

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Для грузовых автомобилей максимальная планка тарифа также поднимается: с 11,57 до 14,25 рубля за километр. Проезд по новым платным дорогам будет стоит 25 рублей за километр.

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Ранее сообщалось, что пересмотр тарифов понадобился из-за возросших на 12% цен на строительство дорог. Предыдущие цены устанавливались еще в 2015 году.

По мнению экспертов, большинство водителей не откажутся от проезда по платным дорогам из-за подорожания. А россияне с небольшим доходом смогут выбрать бесплатную трассу. Однако исключать негативную реакцию дальнобойщиков на эти изменения нельзя.