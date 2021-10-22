Тариф за проезд легковушек по новым платным дорогам захотели увеличить

Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам до восьми рублей за километр — сейчас такой отрезок стоит 3,65 рубля. Поднять тарифы захотели и для существующих трасс — до пяти рублей за километр.

Об этом сказано в проекте постановления правительства, который выложен на портале проектов нормативных правовых актов. В нем сказано, что такое предложение внесли «с целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках».

Максимальный тариф за один километр проезда по платной дороге для легковых машин в последний раз установили в 2015 году. Тогда он составлял три рубля, по ценам 2021 года — 3,65 рубля. Ранее тариф зависел от нескольких показателей: типа машины (легковушка, грузовик и другие), наличия концессионера и типа самой дороги. Теперь стоимость зависит также от того, построена дорога на данный момент или только появится.

Изменятся и тарифы для грузовиков: по новым дорогам за километр придется заплатить 25 рублей, по старым — 16,25 рубля, если речь идет про тяжелые грузовые автомобили с тремя осями (в том числе с прицепом) высотой 2,6 метра и более.