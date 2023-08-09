Транспорт 09 августа 2023, 18:03 Тариф «Ночь» запустили в Москве для любителей велосипедных прогулок Дептранс Москвы запустил специальный ночной тариф для любителей вечерних велопрогулок РИА «Новости»

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В Москве запустили тариф «Ночь» для проката велосипедов. О его условиях рассказала в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Специально для тех, кто любит ночные велопрогулки, мы запустили тариф «Ночь». Дептранс Москвы

По информации ведомства, тариф «Ночь» и «Ночь 2.0» можно приобрести только в ночное время суток: с 00:00 до 02:00. Они действуют 24 часа с момента оплаты. Стоимость составляет всего пять рублей.

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Тарифы рассчитаны на 45 минут. Свыше этого времени заработает поминутный расчет.

Ранее жителям столицы сообщили, что бесплатный прокат новых электровелосипедов по безлимитным «Единым» заработал в Москве. Для этого необходимо привязать карту москвича или «Единый», записанный на «Тройку», в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Затем активировать их в «Велобайке».