Су-30 и F-16 сопроводили иранский танкер. Видео

Истребители Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы пролетели над иранским нефтяным танкером Forest. Видео сопровождения разместил официальный аккаунт оперативно-стратегического командования Вооруженных сил Венесуэлы.

На ролике можно увидеть как два Су-30 и два F-16 патрулируют судно. Самолеты выстроились ромбом. Помимо истребителей, корабль сопровождал венесуэльский эсминец PO-13 Yekuana.

Таким же роликом поделился аккаунт ВМФ Венесуэлы. Он снят из кабины пилота.

Ранее Белоруссия пообещала купить у России истребители Су-30СМ. Всего Минск оплатил 12 двухместных многоцелевых истребителей. Страна получит их в несколько этапов.