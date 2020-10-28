Таксисты перекрыли въезд в Домодедово из-за новых правил парковки. Аэропорт объяснил нормы заботой о пассажирах

Несколько десятков автомобилей такси перекрывали въезд в аэропорт Домодедово, устраивая затор перед шлагбаумом. Так водители протестовали из-за введения новых правил парковки на территории воздушной гавани. В самом аэропорту объяснили, что ввели ограничения ради удобства пассажиров и ликвидации аварийных ситуаций.

Согласно новым правилам, машина может заехать на территорию парковки аэропорта бесплатно только два раза и провести там не более 15 минут. За третье посещение парковки придется заплатить одну тысячу рублей. Устроенный недовольными водителями затор попал на видео.

Как пояснил в беседе с «360» один из участников несанкционированной акции, введение таких ограничений со стороны аэропорта несправедливо. Они скажутся на работе не только водителей такси, но и других отраслей, которые обслуживают прибывающих в аэропорт пассажиров.

«Поездки бывают короткими. Таксисты могут в течение короткого времени кого-то отвезти — это первая отрасль, которая пострадает. Второе — пострадают частные гостиницы вблизи аэропортов, которые обслуживают пассажиров. Аэропорт предлагает либо у них покупать пропуска, либо платить за третье посещение», — пояснил он.

По его словам, раньше правила предусматривали, что машина может находиться на парковке аэропорта 15 минут каждого часа бесплатно. Но теперь можно заехать только два раза за два часа. Это вызвало недовольство таксистов.

К вечеру протестующих около аэропорта таксистов не осталось.

В пресс-службе Домодедово рассказали, что старыми правилами с бесплатным въездом пользовались недобросовестные перевозчики. Они заезжали на площадь каждый час на 15 минут постоянно двигаясь по кругу. Все это приводило к нарушению Правил дорожного движения и могло привести к авариям.

Кроме того, из-за постоянно забитой парковки добросовестные перевозчики не могли выполнять заказы и осуществлять посадку и высадку пассажиров. В этой связи аэропорт ввел ограничения. Начиная со вторника, 27 октября, в течении двух часов можно два раза въехать бесплатно на территорию площади на 15 минут.